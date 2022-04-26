Prof. Dr. Mustafa Sarı uyardı: Müsilaj geri dönecek

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Havaların ısınmasıyla Marmara Denizi’nde yer yer alg patlamaları oluştu, Karamürsel ve Yalova’dan ise müsilaj haberleri gelmeye başladı. Geçen yıl Marmara’nın üzerini neredeyse kapatan müsilajla ilgili son durumu Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı anlattı:

“Müsilaj oluşumunun 3 temel tetikleyicisi var. Bunlar iklim değişikliği nedeniyle deniz yüzeyindeki sıcaklığın artması, Marmara Denizi’nin durağan yapısı ve kirlilik sonucu oluşan azot-fosfor gibi besin yükünün artması. Müsilajı oluşturan bu 3 neden değişmeden sonuç da değişmez. İklim değişikliğine müdahale ve denizin yapısını değiştirme şansımız yok. Elimizdeki tek parametre atık yüklerin azaltılmasıydı.

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‘GEÇEN YILA GÖRE BİR DEĞİŞİM YOK’

Geçen yıl Marmara’yla ilgili ilan edilen 22 maddelik Koruma Eylem Planı’nın 14 maddesi doğrudan denizin kirlilik yükünü azaltmaya yönelikti. Ama üzgünüm azaltamadık. Geçen yılki kirlilik yükü neyse bugün de aynı. 40 yıldır ihmal ettiğimiz ilişkiyi 40 günde toparlayamadık. Geçen yıl bu aylarda denize ne kadar kirlilik gönderiysek aynısı akmaya devam ediyor. Çünkü arıtma tesislerini ileri arıtmaya döndüremedik. Bunun için 3 yıllık süre tanındı. Birtakım yasal düzenlemeler yaptık ama denizi etkileyecek, hemen sonuç verecek pratikteki uygulamaları yapamadık. kampanyaları gerekiyordu, ihmal ettik.”

BAKAN DA AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 13 Nisan’da Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına katılmış ve müsilajla ilgili çalışmaları şöyle anlatmıştı: “Müsilajın 3 tane nedeni var. İklim değişikliği, Marmara Denizi’nde oluşan kirlilik ile durağanlık ve denizin ısınması müsilajı oluşturan nedenler olarak görünüyor. Müsilaj neden oluşuyor? Denizin dibinde kirlilik kaynaklı azot ve fosfor artıyor, oksijen azalıyor. Oradaki planktonlar ürüyorlar. Fazla yaşamayanlar da denizin yüzeyine vuruyor. Marmara’da herhangi bir müsilaj tehlikesi yok ama bu müsilaj çıkmayacak anlamına da gelmiyor. Biz kirlilikle ilgili mücadelemizi veriyoruz.“