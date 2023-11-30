Prof. Dr. Melih Us uyardı: ‘Covid-19 aşısı öldürür’ yalanlarına inanmayın

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DOKTOR Alan Shoemaker, geçtiğimiz ağustos ayında COVID-19 aşısı olanların yüzde 20’sinin yaşamını yitireceğini söylemişti. Hürriyet’e konuşan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us, bu konuda bir bilimsel araştırma yapılmadığını ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. Prof. Dr. Us, şunları söyledi:

“Dr. Alan Shoemaker ağustos ayında bir konuşma yapmış. Konuşmasında COVID-19 aşılarının kalp kası hasarına neden olduğunu ve bu sebeple önümüzdeki yıllarda bu aşıyı olanların yaklaşık yüzde 20’sinin hayatını kaybedeceğini iddia etmiş. Öncelikle bir doktorun böyle bir iddiada bulunamayacağını düşünüp araştırdım. Kendisi gerçekten bu konuşmayı yapmış. Ancak konuşmasında yer alan iddiaları da araştırdım. Hiçbiri doğru değil, hepsi uydurma. Örneğin bazı araştırmalardan ve sonuçlarından bahsediyor ama bu araştırmalar hiç yapılmamış.

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‘LİSANSI ASKIYA ALINMIŞ’

Bu doktorla ilgili pek çok şikâyet olduğunu ve kendisinin Ontario Doktor ve Cerrahlar Disiplin Mahkemesi’ne şikâyet edildiğini öğrendim. Mahkeme lisansını askıya almış. Dr. Alan’ın iddiaları bilimsel olarak geçerli olmayıp toplum sağlığına yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmiş. Hatta Disiplin Mahkemesi, bu şahısla ilgili ‘ahlaki olmayan, kontrolsüz tavırlar sergilediği, mesleki yetersizliği bulunduğu, insanları yanılttığı’ yönünde açıklama yapmış. Bu tarz açıklamalara sık rastlanmaz.

‘ÖLÜMLER FAZLA OLURDU’

Disiplin Mahkemesi, bu kişi aleyhine karar verirse belki de artık doktorluk yapamayacak. Türkiye’de de bu tarz yalan yanlış konuşmalar yapan kişiler bulunuyor. Kanunda yer almadığı için bir süre sonra doktorluğa devam ediyorlar. Oysa bu çok sakıncalı. COVID-19 aşısının hızlı bulunmasının en önemli sebebi SARS virüsünün tanınıyor olması. Kimsenin aklında soru işareti kalmamalı. Eğer aşı olmasaydı, dünyadaki ölümleri üç ile çarpardık.”

NE DEMİŞTİ

Dr. Alan Shoemaker geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Çok üzgünüm. COVID-19 aşısı olanlarda yüzde 5 ila yüzde 9 oranında kalp hasarı geliştiği tespit edildi. Her 1 milyon kişide 50 bin ile 90 bin kişi arası. Aşı yan etkisi olarak miyokardit (Kalp kası iltihaplanması) teşhisi konulanların yarısı 5 yıl içinde, yüzde 75’i 10 yıl içinde ölecek” iddiasında bulunmuştu.