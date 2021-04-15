MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProf. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
GeriGündem Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Melike YAZGILI - İstanbul DHA -  
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi