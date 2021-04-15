Melike YAZGILI - İstanbul DHA -
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Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti.
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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