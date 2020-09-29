Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir, çalışma alanı ne? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın biyografisi

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültei'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma bilim uzmanlığı derecesi aldı. Askerlik hizmetini Adana Asker Hastanesinde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve yan dal ihitisasını yaptı. 1995 yılında profesör ünvanını aldı. 1998 yılında ABD Cincinnati Childrens Hospital'da Çocuk Enfeksiyon Bölümnünde çalıştı. Halen Enfeksiyon Hastalıkları ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanlığı ile Aşı Çalışma Grubu Koordinatörlüğü görevlerini yürüten Dr. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Hakkında Bilgiler

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 1991 yılında kurulmuştur. O dönem, Türkiye’de enfeksiyonla, enfeksiyonun yan dallarıyla ilgili birçok dernek bulunmaktaydı. Çocuk enfeksiyonu ihtisası yan dal olarak 1990’da kabul edilince öncelikli olarak enfeksiyonla ilgili bütün branşları bir arada toplayan dernek kurulması ihtiyacı doğdu ve 1991’de Enfeksiyon Hastalıkları Derneği kuruldu. Derneğin o dönem öncelikli amacı hem mikrobiyologları, hem yetişkin enfeksiyoncuları, hem de çocuk enfeksiyoncuları derneğin çatısı altında toplamaktı. Nitekim dernek öyle bir noktaya getirildi. Dernek daha sonra amacını esas olarak hem halka yönelik,hem doktorlara yönelik, enfeksiyonla ilgili eğitim faaliyetleri yapmak olarak geliştirdi. Bunun için yılda genellikle iki toplantı yapıldı. Halka yönelik bazı tanıtım faaliyetlerine iştirak edildi. Derneğimiz faaliyetlerine geçtiğimiz sene altıncısı 21 - 25 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen uluslararası katılımlı aşı sempozyumu ve tedaviye ilişkin bilgilendirilmeler sunan toplantılarla devam etmektedir.