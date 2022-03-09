Prof. Dr. Kıraklı yazdı: Yoğun bakımda yatan aşılı gebe yok

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Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Kıraklı, pandeminin başından beri gebelerin aşılarla ilgili tüm dünyada bazı korkular yaşadığını söyledi. Çok sayıda gebeye aşı uygulandığını hatırlatan Prof. Dr. Kıraklı, yapılan araştırmalarda, hem anne hem de bebeklerde aşıdan kaynaklanan ciddi yan etkiye rastlanılmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Türkiye'deki yoğun bakımlarda çok merkezli çalışma da yürüttüklerini belirten Kıraklı, "Türkiye genelinde şu an 3 bin civarı yoğun bakım hastasının verisine ulaştık. Bu 3 bin hasta içinde 43 gebe var. 4 de gebelik sonrası dönemde yatan hasta var. Ne yazık ki bu hastaların tamamı aşısız. Aşılı bir tane gebe yok. Bu kişilerin 9'u ne yazık ki vefat etmiş. Bebeklerini kaybedenler de var. Kendi kliniğimizde, yoğun bakımda izlediğimiz gebe hastalarımızın tamamı aşısızdı. Yani hiç aşılı hasta yatırmadık. Kimisi vefat etti kimisinin çocuklarını kaybettik. Dramatik durumlarla karşılaştık" dedi.



'AŞILAR GÜVENİLİR GÖRÜNÜYOR'



En son Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Kıraklı, 19 bin 108'i aşılı 40 bin 978 gebenin incelendiğini söyleyerek, "Aşılar hastalığı ve hastaneye yatışı önemli oranda düşürmüş. Önemli bir yan etki gözlenmemiş. Lütfen dezenformasyon yayanlara inanmayınız" diye konuştu.

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