Prof. Dr. İzzettin Doğan Hürriyet’e konuştu: O rapor sahte aklım yerinde

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Cem Vakfı Genel Başkanı ve uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın uzun zamandır demans hastalığıyla mücadele ettiğini ve akıl sağılığının yerinde olmadığını öne süren oğlu Sedat Doğan, babasının sağlığını hiçe sayarak izinsiz şekilde dışarı çıkardıkları ve kişisel menfaatleri için notere götürerek yeni vekaletname düzenlettikleri iddiasıyla Cem Vakfı’nda görevli iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sedat Doğan, iki şüphelinin vakıfta pozisyonlarını koruyamayacaklarından endişe eden bazı kişiler adına hareket ettiklerini de öne sürmüştü.

OĞLUM YANLIŞ YAPTI

Ancak akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Prof. Dr. İzzettin Doğan, haberi olmadan akli melekeleri yerinde olmadığına ilişkin hastaneden sahte rapor aldırdığı iddiasıyla öz oğlu Sedat Doğan ile 7 hekim hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hürriyet’e konuşan İzzettin Doğan, şunları söyledi: “Oğlum, demans hastası olduğumu söylemiş. Oğlum yanlış yaptı. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben onunla hastaneye gitmedim. Öyle bir rapor yok. Oğlumun bu eyleminden sonra tekrar hastaneye başvurup akıl sağlığımın yerinde olduğuna ilişkin rapor aldırdım. Konuyla ilgili de hukuki yollara başvurdum.

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Tabii doktorlarla da konuşulması lazım. Onları suçlamak ayrı bir şey. Hastanede bu işin disiplinini kim sağlıyor, o soracak. Doktorlar hastaneyi korumazsa o hastaneye kim itibar eder. Bu işte bir yanlışlık var. Oğlum herhalde farkına varıp yanlışı düzeltecektir.”

‘İZİNSİZ DIŞARI ÇIKARMADIK’

Sedat Doğan’ın şikâyetçi olduğu Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, şunları söyledi: “Ben ve eşim İzzettin Bey’i izinsiz şekilde dışarı çıkarmadık. Koruması, şoförü, avukatı ve torunuyla birlikte Perpa Ticaret Merkezi’ndeki Beyoğlu 25. Noterliği’ne geldi. Sedat Bey’in iddiaları asılsızdır. Sayın İzzettin Doğan’ın akli melekeleri yerindedir. Bu konuda doktor raporu var. Sedat Doğan hakkında iftira suçundan şikâyetçi olacağız.”

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Sedat Doğan

CERRAHPAŞA: RAPOR GERÇEK

Prof. Dr. İzzettin Doğan için verilen demans raporu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden alınmış ve altında Sağlık Kurulu Başkanı ile birlikte toplam 7 doktorun imzası bulunuyor. İzzettin Doğan’ın avukatları raporun sahte olduğunu savunsa da konu ile ilgili ulaştığımız İstanbul-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yetkilileri raporun arkasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da doktorların ifadesine başvurmuş. Fakülteden bir yetkili, olay yargıya intikal ettiği için açıklama yapılmayacağını belirterek, kişinin sağlık kuruluna gelemediği bazı olağanüstü durumlarda evde muayenenin gerçekleşebildiğini söyledi.

AVUKAT CENGİZ SÖNMEZ: BABASININ SERVETİNE KONMAK İSTİYOR

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“Sedat Doğan ile 7 hekimin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Sedat Doğan, babasının başında bulunduğu çeşitli vakıf ve derneklerin yönetimlerini ele geçirerek huzursuzluk çıkarmak istemektedir. Bankalara borcu olan Sedat Doğan, öz çocuklarının nafakasını dahi ödememiştir. Babası yaşlanınca, haksız şekilde mallarını ele geçirmek istemiştir.”

29 YILLIK VAKIF

- Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın başkanlığını yaptığı Cem Vakfı, 1995 yılında kurulan Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı’nın kısaltılmış adı. Vakfın sitesine göre kuruluş amacı, Atatürk devrimleri ışığında, ülkemizde Alevi İslam anlayışının tüm değerlerinin yaşatılması, araştırılması ve halkımıza anlatılması. Cem Vakfı’nın CEM TV ve CEM Radyo gibi iki de yayın organı bulunuyor.