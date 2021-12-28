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Prof. Dr. İlhan'dan Omicron açıklaması: Vaka artsa da hastaneye yatış azalıyor

#Koronavirüs#Omicron#Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
Prof. Dr. İlhandan Omicron açıklaması: Vaka artsa da hastaneye yatış azalıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, pandemi sürdükçe yeni varyantların mutlaka çıkacağını söyledi. 'Omicron'un Güney Afrika'dan çıktığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "Güney Afrika'nın da aşılamada çok düşük seviyelerde olduğunu biliyoruz. Demek ki aşısı yoğun olmayan ülkelerde, toplumların belli bir yüzdesi aşı seviyesine ulaşmamış ülkelerde varyantların çıkması daha muhtemel" diye konuştu.

'VAKA SAYSI ARTIYOR, HASTANEYE YATIŞ AZALIYOR'

Prof. Dr. İlhan, 'Omicron' ile ilgili yakın zamanda İngiltere'de 2 çalışmanın ön sonucunun paylaşıldığını hatırlatarak, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. 'Omicron' süreci ile ilgili 'Daha çok bulaş oluyor; ama öldürücülük, ağır geçirme daha mı az oluyor' diye insanlar düşünüyor olabilirler. Bu da bir seçenek olabilir; ama bunu söylemek için henüz erken, biraz daha değerlendirme yapmak gerekiyor. İngiltere, İskoçya aşılama oranı çok yüksek ülkeler. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Bakın en önemlisi bu aslında; vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılılar" dedi. 

Prof. Dr. İlhandan Omicron açıklaması: Vaka artsa da hastaneye yatış azalıyor



'YAPMAMIZ GEREKEN AŞIMIZI TAMAMLAMAK'

Prof. Dr. İlhan, aşıların tamamlanmış olmasının önemine değinerek, "Ülkemizde de 'Omicron' varyantı tespit edildi. 'Omicron' daha da yayılabilir elbette. Vatandaşların şunu bilmesi gerekiyor; virüsün bulaşma yolu değişmedi. Aşı olan kişilerde hangi yaş grubu olursa olsun, 'Omicron' ya da başka varyant olsa da olmasa da hastalık daha hafif seyrediyor. Bizim yapmamız gereken şey; aşımız eksikse tamamlamak, kapalı alanlarda bir araya gelmemek" diye konuştu. 

'KURALLARA DİKKAT EDEN MEKANLAR SEÇİLMELİ'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı için plan yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp, şunları kaydetti:

"Yılbaşı, tatiller gibi dönemlerde maalesef vatandaşlar daha çok kalabalıkta bir arada olma eyleminde oluyorlar. Şu an için baktığımızda yılbaşı için bir hareketliliğin yaşanmaya başladığına şahit oluyoruz. Mevcut durumda virüsün yüksek düzeyde bulaşıcı olduğunu da düşündüğümüzde dikkatli olmak gerekiyor. Benim yılbaşı için önerilerim; yine vatandaşlar mümkünse çekirdek aileleriyle zaman geçirmeleri, birkaç aile bir araya gelecekse ortamın temiz hava ile havalandırılması. Aynı zamanda vatandaşlar bir araya gelecekse, aşılama dozları eksik olanların tamamlaması, hiç başlamayanların başlaması önemli. Dış mekanlara gidilecekse de dış mekanları havalandırılan ve mesafeye dikkat eden mekanlar olmasını tercih ederseler, olabildiğince az düzeyde enfekte kişi ile beraber yılbaşı sürecini geçirebiliriz düşüncesindeyim."

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#Koronavirüs#Omicron#Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

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