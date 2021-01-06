33 yıl sonra... Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye’ye döndü, şiir okudu

Prof. Dr. Başgöz, memleketine dönmenin sevincini, şair Enver Gökçe’nin şiirinden ‘Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye’ dizelerini okuyarak anlattı.Prof. Dr. Başgöz, memleketine dönmenin sevincini, şair Enver Gökçe’nin şiirinden ‘Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye’ dizelerini okuyarak anlattı.



DOĞAN HIZLAN GÜNDEME GETİRDİ



ABD’de yıllardır kanser tedavisi gören Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün son 2 yılda durumu ağırlaştı. Geçen ağustos ayında yatağından kalkmaya çalışırken düşmesi sonucu da kaburgaları kırıldı. O tarihten bu yana yatağından kalkamayan ve salgın nedeniyle tedavisinde zorluklar yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz, tedavisine Türkiye’de devam edilmesini talep etti. Konuyu gündeme Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan

Hızlan getirdi.

ŞİİR OKUDU



Prof. Dr. Başgöz’ün Türkiye’ye dönme talebinin basına yansımasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, önceki gün ABD’ye ambulans uçak gönderdi. Prof. Dr. İlhan Başgöz’ü taşıyan ambulans uçak, Indianapolis’ten Türkiye’ye hareket etti. Uçak, dün Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Burada sağlık görevlileri tarafından karşılanan Başgöz, sedyeyle alınarak ambulansa taşındı. Basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Başgöz, “33 sene yurt dışında çalıştım. Yorgunluğun içindeyim. Memleketime dönmenin sevincini Enver Gökçe’nin dizesiyle anlatacağım. ‘Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye’” dedi. Çok yorgun olduğunu ve konuşamayacağını belirten Prof. Dr. Başgöz, tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi’ne götürüldü.



SENİN EMEKÇİN OLAYDIM



Ateşle, suyla Ve undan yapılmışsın

Ekmek kalkıyorsun

Hafifçe ey

Üretime başlayalım

Pay alalım pay

Yıkalım çelişkiyi

Beraber işe başlayalım

Hay kardaşım hay

Bireyci olmayalım

Hep beraber işleyelim

Can derdine düşmeyelim

Vay kardaşım vay.

(...)

Kardaş

Gelecek öyle bir gün

Öyle bir gün ki:

O zaman kalbim öyle ölgün ki

Açacak felek bir mezar başıma...

(...)

Senin emekçin olaydım şen olası türküsü

Dost kokusu, dost selamı Türkiye

(...)

Sen ey yedi kol ışıklı güneş başlı kavs-i kuzeh sen ey elleri öpülesi hoca

Yüreğim, sevincim acım, çakır gözlü, ince uzun parmaklı darbukacım

Ve sen ey saçının tek telini sevdiğim...

Yine iki mars bir oyunla tavlada haklarım sizleri

Yine berbat şiirlerimden okur

Yine çilingir sofrası kurarız bir akşam ve ben Eğin türküleri söylerim....

Onlara nispet kollarımı boyunlarınıza dolayıp size satılmış provokatörlerin geçmişini anlatacağım.

Ve sizden uykusuz geceler boyunca.

Ve sizden uykusuz geceler boyunca içtiğim sigara paketlerinin acısını alacağım. Enver GÖKÇE



KİMDİR



PROF. Dr. İlhan Başgöz, 1923 yılında Gemerek’te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Türk folkloru ve halk edebiyatı dalında doktora yaptı. Aynı bölümde Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın asistanı oldu. 1948’de kurulan Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı kürsüsünde çalışmalarını sürdürdü. Kürsü o yıl kapatılınca, Tokat Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atandı, 1952’ye değin bu görevde kaldı. 1960’ta ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesi’nde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Prof. Dr. Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitaplarıyla bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.