Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın annesi hayatını kaybetti - Şefika Karaşay Ortaylı kimdir?

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı 102 yaşında hayatını kaybetti. 1918’de doğan, hayatı Kırım’dan Petersburg’a, oradan Viyana’ya, İstanbul’a ve Ankara DTCF Rus Dili hocalığına uzanan Şefika Ortaylı uzun yıllar bilim dünyasına hizmet etmişti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir?

Prof. Dr. İlber Ortaylı 1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Chicago Üniversitesi′nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktor, “Osmanlı İmparatorluğu′nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. 1989–2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi′nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi′ne geçmiştir. Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa Iranoloji Cemiyeti üyesidir.