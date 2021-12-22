Prof. Dr. Enginyurt uyardı: ‘Aşı’lı özgüven zararlı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en az iki doz aşı yaptıran nüfusa oranla illeri paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre Ordu, yüzde 85.7’lik oran ile Türkiye’de nüfusa oranla en fazla aşı yapılan il olurken, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte yükselişte olan vakaların sebebinin, insanların aşılı olmalarına güvenip, kapalı ortamlarda fazla bulunmaları ve kurallara uymamalarından kaynaklandığını söyledi.

GRİP-COVID AYRIMI

Soğuk havalarda kapalı ortamlarda geçirilen zamanın yayılımı çoğalttığını kaydeden Enginyurt, şu uyarılarda bulundu: “Kapalı alanlarda sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Özellikle Ordu’daki vaka artışının sebebi, vatandaşlarımızın aşılı olduklarını düşünerek kapalı ortamları sık kullanması. Aşılı olmamız, virüsü taşımayacağımız anlamına gelmiyor. Artık vatandaşlarımızın 6 ayda bir aşı olmaları gerektiğini ve gündemdeki aşıyı yaptırmaları gerektiğini muhakkak bilmeleri lazım. Aşılı olan vatandaşlarda fazladan bir özgüven var. Aşılı olmak bizi hastalıktan korumayacak, hastaneye yatıştan koruyacak. Vatandaşlarımız şunu anlamalı, eğer bu virüs herkesi hasta etseydi dünyada insan ırkı kalmazdı. Grip olduğunu hisseden herkes muhakkak test yaptırsın çünkü bizim ayrıştırabilmemiz tamamen teste bağlı.”