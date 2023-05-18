Prof. Dr. Demir : Aşırı sıcaklık tarım ve su kaynaklarında problem yaratabilir

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OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, yaz aylarında hava sıcaklıklarında yükselmeler olabileceğini, bunun zararlarının önüne geçebilmek adına tedbirler alınması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğine bağlı yüksek sıcaklıkların, yalnızca tarım ve su kaynaklarını üzerinde etkisi olmadığını, insanlar üzerinde de tehdit oluşturduğunu ileri süren Prof. Dr. Demir, "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma, yağış rejiminde değişiklik, sıcaklık artışı, kuraklık, doğal afetler gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE HIZLI ADIMLAR ATILMALI'

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Sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliğiyle birlikte tarımsal verimlilik üzerinde etkili olan sıcaklığın, yağış miktarı ve güneşlenme süresini değiştirdiğini, deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı bazı bölgelerin sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve yeraltı sularının tuzluluk miktarının değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Demir, "Bütün bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliği tarımı, gıda üretimini ve gıda kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kısaca özetlersek, insanoğlunun temel gereksinimlerinden olan beslenme ve su ihtiyacını karşılayabilmesi için öncelikle kaynak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna bağlı sürdürülebilir ekonomik büyüme için iklim değişikliği ile mücadelede hızlı adımlar atılması gerekmektedir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ ETKİLEME İHTİMALİ, YÜZDE 60'

Dünyada ve Türkiye'de geçmişte yaşanan iklim süreçlerinin ve bu dönemde yaşanan iklim olaylarının haziran ayının sonundan itibaren 'El Nino' etkisine girebileceğini iddia eden Prof. Dr. Yusuf Demir, "Ülkemizde bu sene yaşanan özellikle sonbahar ve kış yağışlarındaki azalma, kar yağışlarının sınırlı olması, yer üstü ve yeraltı su kaynaklarımızı doğrudan etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında El Nino etkisiyle ülkemizde sıcaklıkların 2-3 derece daha artması beklenebilir. Ortalamanın altında seyreden yağışlar ve üzerindeki sıcaklıklar El Nino etkisiyle daha da uç değerlere ulaşacağından, 2023 yılı özellikle tarım ve su kaynakları açısından ciddi problemler yaratabilir" ifadelerini kullandı.

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'EL NİNO BALIKÇILIĞI DA ETKİLEYECEKTİR'

El Nino etkisiyle karasal ısınma yanında tatlı su ve deniz suyu sıcaklıklarında da artışa sebep olması beklendiğini belirten Prof. Dr. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde son yıllarda hızla gelişme gösteren balıkçılık sektöründe yaz aylarında yaşanabilecek önemli riskleri işaret etmektedir. Sucul ekosistem koşullarının ve su ürünleri yetiştiricilerinin bu sürece bugünden hazırlanmaları yaşanacak riskleri azaltma açısından önem taşımaktadır. Sürecin doğru yönetilememesi, evsel su kullanımı ve içme suyu ihtiyacında da benzer sıkıntıların yaşanmasına sebep olabilir. Yerel yönetimlerin bu sürece hazırlanması ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Su hasadı, su ayak izi, suyun tasarruflu kullanımı, geri kazanımlı su çalışmaları öncelikli çalışma alanı ve konular olmalıdır."