Prof. Dr. Ceyhan: Sprey aşı bulaşmayı önlüyor

Perşembe günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk bilim insanlarının girişimiyle burundan sprey olarak uygulanan ‘intranazal COVID’ aşısının faz-1 çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Bunun üzerine gözler sprey aşıya döndü.

Ne kadar etkili olacağı, bulaşmayı önleyip önleyemeyeceği merak konusu oldu. Tüm bu sorulara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan cevap verdi. Ceyhan, aşılarda ilk sıraya konulan hedefin salgını bitirmek olduğunu, bunun en kolay yolunun da bulaşı önlemek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

‘TEORİDE EN İDEAL AŞI’

“Virüs ağızdan, burundan giriyor. Biz de eğer aynı yolla bağışıklık geliştirirsek o zaman daha girişinde önlemiş oluruz virüsü. Biz kas içine aşı ile ne yapıyoruz; virüs ancak kana geldikten sonra etkili olabilecek antikorlar salgılatıyoruz. Halbuki burun içine uygulanan intranazal aşıda 'immünoglobülin A' dediğimiz mukozayı da koruyan antikorları da salgılatıyoruz, hücresel bağışıklık da geliştiriyoruz, ‘immünoglobülin G’ de geliştiriyoruz. Baktığımız zaman teorik anlamda en ideali intranazal aşı.”

‘UYGULAMASI KOLAY’

“Oda sıcaklığında taşınabiliyor ve saklanabiliyor. Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda girmesini engelleyebiliyor. Diğer aşıların, kan hücreleri ile karşı karşıya gelene kadar hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla aşılı kişilerin virüsü alıp başkalarına bulaştırmasını da engelliyor. Bu şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir şey değil. Uygulaması çok kolay, araya enjektör girmiyor. Burun spreyleri ile kişi kendisi bile uygulayabiliyor. Aşı kararsızlığını azaltıyor; birçok insan enjeksiyon korkusu nedeniyle aşı olmak istemez, bunu ortadan kaldırıyor. Eğer yeteri miktarda üretilirse kısa sürede çok fazla kişinin aşılanma şansı var. Çok rahatlıkla bir sağlık kurumuna gidip oradakilerin tamamını elinizdeki bir sprey ile aşılarsınız. Tek doz ile aşılanıyor, iki doz kullanılmıyor. İntranazal COVID aşısı 7-8 aydan önce mümkün değil.”

Sprey aşının ilk klinik deneyleri, geçen yıl eylül ayında Çin’de başlamıştı.

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