Prof. Dr. Başar Cander kimdir? İşte Prof. Dr Başar Cander'in biyografisi

Acil Tıp Uzmanları Dernek Başkanı Prof. Dr. Başar Candar, corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamalarla öne çıkan isimlerden oldu. Açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Başar Candar kişilerin kendisini koronavirüsten korumaları için almaları sıralayarak gündeme geldi. İşte, Prof. Dr. Başar Candar'in biyografisi ve hayatı.

PROF DR BAŞAR CANDAR KİMDİR?

1968 doğumlu olan Prof. Dr. Başar Cander Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D Öğretim Üyesidir. Akademik hayatı boyunca Ulusal ve Uluslararası düzeyde ödüllere layık görülen, çok sayıda kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Prof Dr Başer Cander ulusal ve uluslararası düzeyde yurtiçinde veya yurtdışında birçok kongre, sempozyum ve kursun başkanlığını yürütmüştür.