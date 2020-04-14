Prof. Dr. Başar Cander kimdir? İşte Prof. Dr Başar Cander'in biyografisi
Corona virüs çalışmaları ve tedavi yöntemleriyle ilgili uzmanların görüşleri gündeme gelmeye devam ediyor. Corona virüs değerlendirmelerini paylaşan uzmanlardan olan Prof. Dr. Başar Cander de Türkiye'nin yakından takip ettiği isimlerden oldu. Vatandaşlar, Prof. Dr. Başar Candar'in hayatını merak ediyor. Peki, Prof Dr Başar Candar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Prof. Dr Başar Candar'in biyografisi ve hayatı hakkında merak edilen bilgiler...
Acil Tıp Uzmanları Dernek Başkanı Prof. Dr. Başar Candar, corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamalarla öne çıkan isimlerden oldu. Açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Başar Candar kişilerin kendisini koronavirüsten korumaları için almaları sıralayarak gündeme geldi. İşte, Prof. Dr. Başar Candar'in biyografisi ve hayatı.
PROF DR BAŞAR CANDAR KİMDİR?
1968 doğumlu olan Prof. Dr. Başar Cander Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D Öğretim Üyesidir. Akademik hayatı boyunca Ulusal ve Uluslararası düzeyde ödüllere layık görülen, çok sayıda kitabın editörlüğünü yapmıştır.
Prof Dr Başer Cander ulusal ve uluslararası düzeyde yurtiçinde veya yurtdışında birçok kongre, sempozyum ve kursun başkanlığını yürütmüştür.
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