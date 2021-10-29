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Postaneler bugün açık mı? 29 Ekim'de PTT Kargo ve PTT çalışıyor mu sorusu merak ediliyor

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Postaneler bugün açık mı 29 Ekimde PTT Kargo ve PTT çalışıyor mu sorusu merak ediliyor

Postaneler bugün açık mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. PTT Kargo ve PTT açık mı sorusu kapsamında bu kurumların çalışma süreci hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29 Ekim'de PTT Kargo ve PTT çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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29 Ekim'de PTT Kargo çalışıyor mu sorusu gündemde yer alıyor. Postaneler ve PTT çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, bu bilgilere göre karar verecek. Peki, 29 Ekim'de PTT Kargo ve PTT çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

29 EKİM'DE PTT AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu bilgiler doğrultusunda, 29 Ekim'de PTT'ler kapalı olacak.

29 EKİM'DE PTT KARGO AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubelerin kapalı olması durumuyla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır. Çağrı merkezi numaraları şu şekilde;

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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