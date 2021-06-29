Portör muayenesi nedir, nerede yapılır?

Portör muayenesi, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 2014 yazında yürürlükten kaldırıldı. İşte, Resmi Gazete'de bu muayene hakkında yayımlanan o bilgiler;

"Ülkemizde gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde çalışanların yaptırmak zorunda oldukları portör muayeneleri hususu, 02 Kasım 2012 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile kaldırılmıştır. (1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun portör muayeneleri ile alakalı 126 ve 127.maddeleri değiştirilmiştir.) Söz konusu değişiklik ile, belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayeneleri veya tetkikleri yapılmayıp bunun yerine çalışanların hijyen eğitimi alması ve bu eğitime ilişkin hususların Sağlık, İçişleri ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlıklarının ortak çıkaracağı yönetmelik ile düzenlenmesi öngörülmüştür. Buna göre hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 tarihinde (R.G.:28698) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Eğitimleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ve benzeri kuruluşlar vermektedir.Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi gereğince; işyerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlüdürler. 05 Temmuz 2014 tarihine kadar tüm gıda işletmelerinde bu eğitimlerin tamamlanmalıdır. Aksi halde sonrasında yapılacak denetimlerde "Hijyen Eğitim Belgesi" almamış olanlar hakkında ilgili kanun gereği kişi başı 250 ile 1000 TL. arasında cezai işlem uygulanması öngörülmektedir.

Konunun önemine binaen gıda üretimi, tüketimi ve satışının yapıldığı tüm gıda işletmeleri çalışanlarının Halk Eğitim Merkezleri'ne müracaat ederek "Hijyen Eğitim Belgesi" almaları gerekmektedir."

HİJYEN BELGESİ NEDİR KİMLER VERİR?

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, gıda ve su sektöründe (gıda üretim ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri) çalışanlara yönelik eğitimdir.

Bu belgeyle gıda ve su sektöründe çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirmeyi hedeflenmektedir.

Hijyen belgesi, meslek eğitim kursları ve halk eğitim merkezleri tarafından verilebildiği gibi, özel kuruluşlarca da gerçekleştirilmektedir.

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