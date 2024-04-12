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Portakal çiçekleriyle Adana’da karnaval zamanı

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#Portakal Çiçeği Karnavalı#ADANA#Etkinlik
Portakal çiçekleriyle Adana’da karnaval zamanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

Yurtiçinden ve yurtdışından yüzbinlerce kişiyi Adana sokaklarında buluşturan “Nisanda Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın 12’ncisi yarın başlıyor.

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Adana’da her yıl düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri projesine dahil edilerek çok daha zengin bir içeriğe kavuştu. Karnavalda bu yıl eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak. Konserler, söyleşiler, atölye çalışmaları, büyük, çocuk etkinlikleri, tiyatro ve sergilerle dolu dolu bir festival yaşanacak.

BİRLİKTE EĞLENME MEDENİYETTİR

Karnavalın fikir babası Ali Haydar Bozkurt, Hürriyet Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz’e şöyle konuştu:

Portakal çiçekleriyle Adana’da karnaval zamanı


“Karnaval boyunca hoşgörünün önde tutulması, kimsenin kimseyi ötekileştirmemesi, siyasetsiz bir karnaval gerçekleştirilmesi gibi mesajları her sene ön planda tutuyoruz. Adana halkı da bu mesajı çok güzel anladı. Tüm kurumlar buna destek veriyor. Karnavalda sokakta gülümseyen insanlar gördüğümüzde, bunu başarmış olduğumuzu görmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Aslında hoşgörü ve birlikte eğlenme kültürü bizim hamurumuzda var, hele de Adanalı’nın hamurunda... Ama biz yıllar içinde bunları biraz unutmaya başlamıştık. Karnaval ruhu bunu bizlere hatırlattı diyebilirim. Yeniden aynı şarkıya birlikte tempo tutmayı hatırladık. Birlikte eğlenebildiğimiz kadar medeniyiz.”

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FESTİVAL PROGRAMI

13 Nisan - Açılış Töreni ve Konserler

14-20 Nisan - Etkinlikler ve Gösteriler: Festival boyunca, şehrin farklı noktalarında geleneksel dans gösterileri, sokak sanatçıları performansları, portakal temalı sergiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

21 Nisan - Kapanış Partisi: Canlı müzik, dans gösterileri ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

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#Portakal Çiçeği Karnavalı#ADANA#Etkinlik

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