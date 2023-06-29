Porsuk Çayı’nda kahreden olay

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Eskişehir’de Hulusi Taha Pınar (14) ile Fatih Er (22), önceki gün 20.00 sıralarında Porsuk Çayı’na girdi. Bir süre aralarında şakalaşan iki kişi, ardından akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarıyla oturan Enes Hasan Şen, suya atlayarak Taha’yı kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taha, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çok fazla su yuttuğu belirlenen Pınar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Porsuk Çayı’nda gözden kaybolan Fatih Er için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinde yer alan dalgıçlar Porsuk Çayı’na girerek Fatih Er’i bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu Er’in cansız bedeni bulundu. Şırnak’ta vatani görevini yaparken Eskişehir’e izinli gittiği öğrenilen Er’in yakınları ise acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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Hayatını kaybeden Fatih Er’in son görüntüleri.

‘SUDA KAYBOLDUĞUİÇİN GÖREMEDİM’

- Hulusi Taha Pınar’ı boğulmaktan kurtaran Enes Hasan Şen, “Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarla oturuyorduk. Suda yüzen iki kişi ise kendi aralarında şakalaşıyorlardı, onları uzaktan izliyordum. Birden çırpınmaya başladıklarını, boğulma tehlikesi yaşadıklarını gördüm, üzerimdekileri çıkarıp suya atladım, ikisi de boğuluyordu. Birini çıkardım ama diğeri suda kaybolduğu için göremedim” dedi.



