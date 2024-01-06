Ponzi vurguncusu ‘Talu’lar tutuklandı: Var böyle çiftler

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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu hazırladıkları parodi videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. ‘Var Böyle Tipler’ adlı hesabın yanı sıra çiftin kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolar binlerce kişi tarafından beğeniyle izleniyordu. Ancak çift hakkında geçtiğimiz yıl dolandırıcılık iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre, Kıvanç Talu’nun reklamcı eşi Beril Talu, daha önce çalıştığı global bir reklam şirketinden ayrılınca prodüktör olarak kendi şirketini kurdu. Çevresine büyük firmalara reklam filmi çekeceğini ancak iş yerinden ayrıldığı için parası olmadığını söyleyerek yatırım ortaklığı vaadiyle para topladı. Beril Talu’nun vaadi paraları 40 gün içerisinde 1.5 kat fazla olarak geri ödemekti. Ponzi sistemi 16 Ekim 2023’e kadar sürdü. Çift o günden sonra bir anda kayıplara karıştı.

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150 MİLYONLUK VURGUN

Mağdurların arasında çiftin yakın arkadaşlarının yanı sıra, evde çalışan yabancı uyruklu bakıcı, şoför ve Beril Talu’nun manikürcüsü de vardı. Vurgunun boyutu 150 milyon TL’yi buluyordu. Mağdurlar paralarının peşine düşerken çiftin yurt dışına kaçtığı haberleri yayıldı. Sahibi oldukları sosyal medya hesapları da kapanmıştı. İyice çıkmaza giren mağdurlar çareyi WhatsApp grubu kurmakta buldu. Yapılan başvurular ve sosyal medyadaki vurgun haberlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çift hakkında soruşturma başlattı ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Ancak çiftin bu yasak kararından hemen önce 3 yaşındaki çocukları Noel’in pasaportu bulunmadığı için sadece kimlikle girilebilen Gürcistan’a kaçtıkları ortaya çıktı.

ARANMADIKLARINI ÖĞRENİNCE DÖNMÜŞLER

PASAPORT KONTROLÜNE TAKILDILAR

- Gürcistan’dan dün İstanbul Havalimanı’na gelen uçağın tanıdık yolcuları vardı. Kıvanç Talu, eşi Beril ve oğulları Noel pasaport kontrolünden geçerlerken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı olduğu görevli polisin ekranına yansıdı. Talu çifti beklemeye alınırken, polisler soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verdi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne götürülen çiftin iddiaları kabul etmeyerek, “Kimseyi dolandırmadık. Bize borç para verdiler. Asıl suçlu onlar, tefecilik yapıyorlar” dediği öne sürüldü. Talular, sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Kıvanç ve Beril Talu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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1988 doğumlu Kıvanç Talu , Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu. ‘Var Böyle Tipler’ adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanınıyor. Eşi Beril ise 33 yaşında ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun. Çeşitli reklam ajanslarında çalışmış.

MANİKÜRCÜSÜNÜ BİLE DOLANDIRMIŞ

- Çiftin evine ‘İngilizce oyun ablası’ olarak çalışmaya giden H.T. “Beni duygusal manipülasyonla kandırdı. Zaten evlerini görseniz kanmama ihtimaliniz yok. Yalı gibi yerde oturuyorlar. Paramın gelmeyeceğini anladığımda artık çok geçti. Beril daha önce çalıştığı, global bir ajansı da 300 milyon TL dolandırmış, davası sürüyor. En son kredi çektirip parasını aldığı manikürcüsüne yurtdışına kaçmadan önce gidip bir de oje sürdürmüş” demişti. Bir arkadaşının aracılığıyla sisteme dahil olan F.A. da “Kurduğumuz WhatsApp grubunda ben en küçük yatırımcılardan biriyim, 1.2 milyon TL yatıranlar var aramızda. Doktor, mühendis, bir sürü meslek sahibi insan. Kimse deşifre olmak istemiyor” diyerek dolandırıldığını anlatmıştı.