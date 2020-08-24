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Gündem
Ramiz Kaan OKTAR/KOCAALİ (SAKARYA),(DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

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Pompalı tüfekle kardeşini vurdu
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SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde T.Ç., borç-alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaali Merkez Mahallesi Zafer Meydanı’nda meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre emlakçılık yapan kardeşi T.Ç. ile meydanda borç-alacak nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda E.Ç., pompalı tüfekle kardeşi T.Ç.’nin üzerine ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan T.Ç., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. T.Ç. hastanede tedavi altına alınırken E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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