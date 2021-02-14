Pompalı öfke

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi’nde Özlem Taşkesen’in (40) kaldığı balıkçı barınağındaki baraka, önceki gün Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Duruma öfkelenen Taşkesen, 16.00 sıralarında pompalı tüfeğini alarak barakasının yıkılmasına neden olduğunu düşündüğü A.Y.’nin (49) yanına giderek ateş açtı. A.Y. bacağından, M.Ü. ise başından yaralandı. Ayrıca saldırgan, Ş.U.’ya (52) ait 07 HKJ 07 plakalı otomobil ve kıraathaneye de pompalı tüfekle ateş ederek hasar verdi. Özlem Taşkesen daha sonra Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası’na giderek kapıya ateş açtı.

KAÇARKEN BİLE SALDIRDI

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan A.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan sonra motosikletiyle kaçan Taşkesen’in akaryakıt istasyonundan bidonla yakıt aldığı, ardından da bir oto tamirhanesine ateş ettiği belirlendi. Jandarma tarafından takibe alınan Özlem Taşkesen kovalamacanın ardından yakalandı. Taşkesen’in üzerinden saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin yanı sıra 2 bıçak da ele geçirildi. İfadesi alınan Taşkesen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Barınakta toplanan bir grup ise Özlem Taşkesen’in balıkçı teknelerini yaktığını, ağları keserek rahatsızlık verdiğini iddia etti. Taşkesen’in 3 sene öncesine kadar Manavgat’taki bir balıkçı barınağında kaldığı belirtildi. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşların şikâyeti üzerine jandarmanın inceleme yaptığı, Taşkesen’in burada da jandarma ekiplerine saldırdığı, bir görevlinin kolunu ısırdığı belirtildi. Mahkemeden hapis cezası alan ve cezası ertelenen Özlem Taşkesen’in daha sonra Alanya’ya yerleştiği kaydedildi.

Kalacak yeri olmadığı için balıkçıların Özlem Taşkesen’i bir barakaya yerleştirdiği öğrenildi. Hakkında birçok şikâyet dosyası bulunan Taşkesen’in kendisini şikâyet edenleri sürekli tehdit ettiği iddia edildi.