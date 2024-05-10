Polonyalı turist ölü bulundu

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Latacz için bölgede arama çalışması başlatıldı. Latacz’ın bulunamaması üzerine birlikte geldiği diğer turistler Antalya’ya gönderildi.

KOMANDOLAR BULDU

Jandarma ekiplerinin Latacz’ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları dün de gün boyu sürdü. Komandolar da bölgeye sevk edildi. Komandolar, dün öğle saatlerinde Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağında Latacz’ın cansız bedenine ulaştı. Latacz’ın yanında taşıdığı özel eşyalarının bulunduğu çantası da yakınlarına teslim edilmek üzere götürüldü. İlk incelemelere göre, tek başına doğa yürüyüşlerine gitmeyi sevdiği öğrenilen Latacz’ın düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Latacz’ın cenazesinin adli işlemlerin ardından ülkesi Polonya’ya gönderileceği öğrenildi.