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Polonyalı turist ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Polonya#Maria Latacz#Pamukkale
Polonyalı turist ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Polonya’dan Türkiye’ye tatile gelen Maria Latacz (75), çarşamba günü Antalya’da kaldığı otelden Denizli’deki Pamukkale Örenyeri’ne bir tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale’de gezen Latacz, Antik Havuz’da yüzdükten sonra ortadan kayboldu.

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Latacz için bölgede arama çalışması başlatıldı. Latacz’ın bulunamaması üzerine birlikte geldiği diğer turistler Antalya’ya gönderildi.

KOMANDOLAR BULDU

Jandarma ekiplerinin Latacz’ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları dün de gün boyu sürdü. Komandolar da bölgeye sevk edildi. Komandolar, dün öğle saatlerinde Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağında Latacz’ın cansız bedenine ulaştı. Latacz’ın yanında taşıdığı özel eşyalarının bulunduğu çantası da yakınlarına teslim edilmek üzere götürüldü. İlk incelemelere göre, tek başına doğa yürüyüşlerine gitmeyi sevdiği öğrenilen Latacz’ın düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Latacz’ın cenazesinin adli işlemlerin ardından ülkesi Polonya’ya gönderileceği öğrenildi.

 

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#Polonya#Maria Latacz#Pamukkale

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