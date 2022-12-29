Polisten yılbaşı öncesi denetim: 100 bin lira ceza kesildi

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İstanbul'da, yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan işletmelere yönelik denetimler yapılıyor.



Sabaha kadar üsrecek olan denetimler kapsamında Nişantaşı'ındaki işletmelere tek tek giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletme ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan yılbaşıyla 800 personelle 39 ilçede denetimlerini artırdıklarını söyledi.Halkın güvenilir gıdaya ulaşımı için bu zincirin bütün halkalarını denetlediklerini dile getiren Karaca, "Bayram önceleri olduğu gibi yılbaşı öncesi de alkollü mekanları, eğlence mekanlarını denetimlerine hız veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul genelinde yaklaşık olarak 235 bin denetim bugüne kadar gerçekleştirdik. Fakat son bir haftada bütün ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimizle beraber jandarmamız, denizde de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla beraber ekiplerimiz alkol denetimlerini, kaçak alkol, bandrolsüz alkol, izinsiz satış yeri var mı, bununla ilgili denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Şu an iki yer denetledik, burada bir problem yok ama sabaha kadar denetimlerimiz devam edecek" dedi.

SAKARYA'DA 100 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yılbaşına sayılı günler kala Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Bu çerçevede; polis, zabıta, maliye, belediye, sağlık ve tarım il müdürlükleri personelleri dahil olmak üzere toplamda 200 personel şehir genelinde 20’ye yakın eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.

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Gerçekleşen denetimlerde 450 kişinin GBT sorgusu yapılırken dolandırıcılık suçundan aranması olan 1 şüpheli ve üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler denetimler sırasında bazı işletmelere eksik evrak, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri kullandırma ve sigortasız eleman çalıştırma gibi konularla alakalı toplamda 100 bin lira idari para cezası kesti.