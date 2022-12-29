Polisten yılbaşı öncesi denetim: 100 bin lira ceza kesildi

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İstanbul'da, yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan işletmelere yönelik denetimler yapılıyor.
Sabaha kadar üsrecek olan denetimler kapsamında Nişantaşı'ındaki işletmelere tek tek giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletme ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.
SAKARYA'DA 100 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Yılbaşına sayılı günler kala Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde denetimlerini sıklaştırdı.
Bu çerçevede; polis, zabıta, maliye, belediye, sağlık ve tarım il müdürlükleri personelleri dahil olmak üzere toplamda 200 personel şehir genelinde 20’ye yakın eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.
Gerçekleşen denetimlerde 450 kişinin GBT sorgusu yapılırken dolandırıcılık suçundan aranması olan 1 şüpheli ve üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca ekipler denetimler sırasında bazı işletmelere eksik evrak, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri kullandırma ve sigortasız eleman çalıştırma gibi konularla alakalı toplamda 100 bin lira idari para cezası kesti.