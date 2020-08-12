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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Polisten uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

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Polisten uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
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ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda 300 gram esrar ile satışa hazır 58 gram eroil ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon kamerayla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, 1'er gramlık 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.B. adlı kişi gözaltına alındı. A.B., polis merkezine götürülürken, uyuşturucu maddelere el konuldu. Operasyon anı kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, polislerin eve girişi, şüpheliyi yakalaması, narkotik köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler yer aldı.

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