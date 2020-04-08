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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı

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Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
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ADANA polisi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında halkı sosyal mesafeyi korumaları için uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkanlara uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısında bulundu. Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında olanlar, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için uyarıldı.

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