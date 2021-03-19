MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisten kaçmaya çalışırken kanala düştüler
GeriGündem Polisten kaçmaya çalışırken kanala düştüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 05:29 | Son Güncelleme:

Polisten kaçmaya çalışırken kanala düştüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisten kaçmaya çalışırken kanala düştüler

Zonguldak'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil kanala düştü. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozlu ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABT 266 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Şüphelilerin alkollü oldukları öğrenildi.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi