Polisten kaçarken ters şeride girdiler! Böyle yakalandı...

Haberin Devamı

Saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 01 AHH 182 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık şüphelisi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbar edilen otomobili ara sokakta tespit eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücü, daha sonra D-400 Karayolu'na çıkarak, ters şeritte kaçmak istedi.

Ters şeride giren sürücü, önce polis aracına vurdu ardından Saffet Yücel yönetimindeki 80 AAL 525 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası şüpheliler otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Takibi sürdüren polis ekibi, 4 şüpheliden 1'ini kıskıvrak yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise gecenin karanlığında izini kaybettirdi.

Haberin Devamı

Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.