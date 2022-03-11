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Polisten kaçarken ters şeride girdiler! Böyle yakalandı...

#Kovalamaca#Kaza#Polis
Polisten kaçarken ters şeride girdiler Böyle yakalandı...

Adana'da polisten kaçarak ters şeride giren otomobilin sürücüsü, önce polis aracına vurdu, ardından hafif ticari araçla çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası yaya olarak kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 01 AHH 182 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık şüphelisi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbar edilen otomobili ara sokakta tespit eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücü, daha sonra D-400 Karayolu'na çıkarak, ters şeritte kaçmak istedi.

Polisten kaçarken ters şeride girdiler Böyle yakalandı...

Ters şeride giren sürücü, önce polis aracına vurdu ardından Saffet Yücel yönetimindeki 80 AAL 525 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası şüpheliler otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Takibi sürdüren polis ekibi, 4 şüpheliden 1'ini kıskıvrak yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise gecenin karanlığında izini kaybettirdi.

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Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Polisten kaçarken ters şeride girdiler Böyle yakalandı...

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#Kovalamaca#Kaza#Polis

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