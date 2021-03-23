Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, kovalamacayla yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde saat 04.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, arkasında oturan kişinin kucağında televizyon bulunan plakasız motosikletin sürücüsüne, şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, hızını artırıp yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na çıkıp, ters şeritte ilerleyen sürücü, daha sonra Ordu Caddesi'ne döndü. Cevat Yurdakul Caddesi'ne geçen motosiklet sürücüsü, Atatürk Caddesi kavşağında yolu kapatan ekipler tarafından yakalandı. Sürücü Baran S. ile arkasında oturan ve motosikletin sahibi olduğu öne sürülen Onur G.'nin üzerini arayan polis, iki bıçak, bir fener, tornavida ve bir çift eldiven ele geçirdi.

Ayrıca yapılan incelemede motosikletin hurdaya ayrıldığı ve trafikten çekildiği belirlendi. Şüphelilerin kucağındaki beze sarılı televizyona ise çalıntı olup olmadığının tespiti için el konuldu. Ehliyetsiz olduğu saptanan motosiklet sürücüsü Baran S., arkadaşının trafikten çekili motosikletine el konulmaması için polislerden kaçtığını söyledi. Motosiklet ve ele geçirilen malzemelere el koyan polis, Baran S. ve Onur G.'yi gözaltına aldı.



Baran S. ve Onur G.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.

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