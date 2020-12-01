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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 20:24 | Son Güncelleme:

Polis atölyeleri bastı! 7 kişi gözaltına alındı

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Polis atölyeleri bastı! 7 kişi gözaltına alındı
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Rize'de 2 kaçak silah atölyesine polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, önceden tespit edilen 2 kaçak silah atölyesine baskın yaptı. Baskında tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parça ile 6 tabanca, 206 fişek ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

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