Polis atölyeleri bastı! 7 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, önceden tespit edilen 2 kaçak silah atölyesine baskın yaptı. Baskında tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parça ile 6 tabanca, 206 fişek ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.