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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Polisten, araçtan hırsızlığa karşı ’trafik ceza makbuzu’ şeklinde uyarı broşürü

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Polisten, araçtan hırsızlığa karşı ’trafik ceza makbuzu’ şeklinde uyarı broşürü
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis, araçlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekmek amacıyla ’trafik ceza makbuzu’ şeklinde hazırlanan broşürleri hatalı park halindeki araçların sileceklerine ya da camları açık araçların içine bıraktı. Ceza makbuzu şeklindeki broşürleri gerçek zannederek polisin yanına gelen sürücüler, broşürdeki uyarı yazısını okuduktan sonra ekiplere teşekkür etti.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, özellikle camları açık ve kapıları kilitlenmeden bırakılan araçlarda yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Polis, üzerinde ’Bu bir ceza makbuzu değildir, sadece uyarıdır! Eşyalarınız sizin için değerli olmayabilir ama bizim için çok değerli. Lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayın’ yazılı ’trafik ceza makbuzu’ şeklinde hazırlanan broşürleri şehir merkezinde hatalı park halindeki araçların sileceklerine ya da camları açık araçların içine bıraktı.

Ceza makbuzu şeklindeki broşürleri gerçek zannederek polisin yanına gelen sürücüler, broşürdeki uyarı yazısını okuduktan sonra ekiplere teşekkür etti. Polis, sürücülere konu hakkında bilgi vererek, değerli eşyalarının çalınmaması için araçlarını camlarını kapatıp, kapılarını kilitleyerek bırakmaları konusunda duyarlı olmaları için uyardı.

 

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