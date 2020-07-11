MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPoliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı
GeriGündem Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK- Mümin KARACA/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı
Abone Olgoogle-news

KONYA'da girdiği iş yerlerindeki soyunma odalarından yaklaşık 5 bin TL para çalan ve daha önce poliste 153 kaydı bulunan Abdullah Kara (26), 2 dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde meydana gelen para hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 5 bin TL parayı çalan şüphelinin daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan Abdullah Kara olduğunu tespit etti. Kara'nın merkez Meram ilçesindeki adresine giden polis, Kara'yı gözaltına aldı. Üzerinde, hırsızlık olayında giydiği kıyafetleri bulunan Kara, hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha önce muavinlik yaptığını ve paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirten Kara'nın iş yerlerinde özellikle işçilerin soyunma odalarından hırsızlık yaptığı, polis kayıtlarında da farklı suçlardan daha önce de 153 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Kara, 2 farklı dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle