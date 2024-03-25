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Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

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#Diyarbakır#Trafik Polisi#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 15:46

Diyarbakır’da tartıştığı trafik polislerin üzerine otomobili sürüp, olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan Y.E.Y., kendisini yakalayan polis memuruna, 3 yakınıyla birlikte saldırdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle kaçan 4 şüpheli aranırken, otomobil trafikten menedilerek sahibine 48 bin TL idari para cezası kesildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan 35 BZG 293 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.

Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Başka bir trafik ekibi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi.

Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

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Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.

Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

POLİSE SALDIRI KAMERADA

Sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi. Bunun üzerine tekrar tartışma yaşandı. Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı.

Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisinin etrafını sararak darbetmeye çalıştı. Y.E.Y. birkaç kez polise yumruk atmaya kalkıştı. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibi gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

Olayın ardından trafik polisi, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis memuru verdiği ifadede, “Otomobilin çarptığı yaşlı kişiye bir şey olmasından korktuğum için sürücüyü takibe aldım” dedi. Otomobil trafikten menedilirken, ruhsat sahibine 48 bin TL para cezası kesildi.

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Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

Polislerin üzerine otomobil sürmüştü... Yakalanınca yakınlarıyla birlikte trafik polisine saldırdı

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#Diyarbakır#Trafik Polisi#Polis

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