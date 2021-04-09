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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Polislerin 'Dost'u oldu

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Polislerin 'Dost'u oldu

BOLU'da, polislerin ölmek üzereyken bulup, tedavi ettirdiği köpek sağlığına kavuştu. Sahibinin sokağa terk ettiği Sibirya Kurdu'na polisler 'Dost' adını verdi.

Polislerin Dostu oldu
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık 6 ay önce sokağa atıldığı için ölmek üzere olan bir Sibirya kurdu buldu. Köpek, polisler tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimine bağlı polislere verildi. HAYDİ polisleri, köpeğin tedavisini yaptırdı. Tedavisi tamamlanan köpeğe Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri sahip çıktı. Emniyetin bahçesinde baktıkları 'Dost' adını verdiler. 'Dost' polislerin maskotu oldu. Ekipler, köpeğin bakımını gönüllü olarak üstlenirken, boş zamanlarında da 'Dost' ile oynayarak vakit geçiriyor.
Polislerin Dostu oldu

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