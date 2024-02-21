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Polislerin 17 yaşındaki sürücüyü darbettiği iddia edilmişti... Soruşturma başlatıldı

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#Konya#Polis#Veteriner
Polislerin 17 yaşındaki sürücüyü darbettiği iddia edilmişti... Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 14:54

Konya’da babasına ait otomobille köpeğini veterinere götürürken, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü S.T. (17), takip sonrası polisler tarafından yakalanıp yere yatırıldı. Polislerin S.T.'ye müdahale ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, aile darp raporu alıp, çocuklarının dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir ilçesinde meydana geldi. S.T., annesi ve babası işteyken babası S.M.T.'ye ait 06 YA 2832 plakalı otomobille, hasta köpeğini veterinere götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra devriye görevi yapan polis ekibi, S.T.'nin kullandığı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan S.T. aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan takip sonrası, S.T.'nin kullandığı otomobil, sokak arasında durduruldu. Ardından araçtan indirilen S.T. yere yatırıldı. Polisin S.T.'ye müdahale anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gözaltına alınan S.T., polis merkezine götürüldü.

POLİSLER İFADE VERDİ

Polislerin S.T.'ye müdahale görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve ailenin darp raporu alıp, şikayetçi olması üzerine savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.T., Seydişehir Adliyesi’ne gidip savcıya ifade verirken, polisler de ifadeye çağrıldı.

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Polislerin 17 yaşındaki sürücüyü darbettiği iddia edilmişti... Soruşturma başlatıldı

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#Konya#Polis#Veteriner

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