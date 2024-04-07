Polisleri taşıyan servis mibiüsü devrildi, 6 polis yaralandı

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Kaza, Basın Ekspres Yolu Bakırköy İstikameti Çobançeşme yol ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Havalimanında görevli polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Kubilay Açıkgöz yağmurlu havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç bariyerlere çarparak devrildi. Servis minibüsünde bulunan 6 polis yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulans ile hastaneye götürülürken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre Basın Ekspres yolu Bakırköy istikameti trafiğe kapandı. Kaza yapan minibüsün vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.