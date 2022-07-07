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Polislerden vefa ziyareti

#Abdullah Yasir Binici#Polis#Ziyaret
Polislerden vefa ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bizim Çocuklarımız’ projesi kapsamında Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin evine  ziyarette bulunarak oğlu Kuzey’e hediyeler verdi.

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Şanlıurfa’da 9 Mart 2022 günü silah kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen bir aracı durdurduğu sırada araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit olmuştu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Şehit Binici’nin eşi ve oğlu Kuzey’in yaşadığı evine ziyaret gerçekleştirdi. ‘Bizim Çocuklarımız’ projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette Kuzey’e bayram hediyeleri verildi. 

Polislerden vefa ziyareti

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#Abdullah Yasir Binici#Polis#Ziyaret

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