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Arzu ERBAŞ/ARDEŞEN (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Polislerden Mehmet Ali'ye oyuncak araba

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Polislerden Mehmet Ali'ye oyuncak araba
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RİZE’de, 155 polis hattını arayarak, sıkıldığını söyleyen Mehmet Ali Bayrak'a (10), polisler tarafından oyuncak araba hediye edildi.

Ardeşen ilçesinde Mehmet Ali Bayrak, 155 polis hattını arayarak 'Hep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu?” diye sordu. Polis memurları Hasan Çakır, Vural Yılmaz, Cüneyt Okur, Cihan Özbek ve Sefa Tosun, Bayrak'a oyuncak araba aldı. Ardından da Bayrak ailesinin evini ziyaret eden polis memurları, Mehmet Ali'ye hediyesini verdi. Mehmet Ali Bayrak ve ailesi, polislere teşekkür etti.

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