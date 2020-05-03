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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Polisin yasak denetiminden dram çıktı!

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Polisin yasak denetiminden dram çıktı!
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ANTALYA’da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden Fatma B. (75), bastonu yardımıyla geldiği parkta, polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay, Kepez ilçesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen Fatma B.'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı. Bu sırada ağladığı gözlenen Fatma B., kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi. 

Gazetecilere konuşan Fatma B. evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi. 

Fatma B., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 

 

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