Polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası

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Olay, 26 Nisan günü Alanya çevre yolunda meydana geldi. Çevre yolunda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı. Trafik polisi motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü, polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü. Trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren kovalamaca, yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.

Yapılan kontroller sonucunda yakalanan şahsa ehliyetsiz araç kullanmak, tescil plakasız araç kullanmak, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme, kask takmamak ve dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 38 bin 968 TL cezai işlem uygulandı.

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Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin sürücüyü takibi ve sürücünün trafik polisinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.