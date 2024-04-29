×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Trafik#Ceza
Polisin üzerine motosiklet süren sürücüye 38 bin lira para cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 10:13

Antalya’da trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini takip eden motorize polisin üzerine motosikletini süren sürücüye 38 bin 968 lira para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Olay, 26 Nisan günü Alanya çevre yolunda meydana geldi. Çevre yolunda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı. Trafik polisi motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü, polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü. Trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren kovalamaca, yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.

Yapılan kontroller sonucunda yakalanan şahsa ehliyetsiz araç kullanmak, tescil plakasız araç kullanmak, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme, kask takmamak ve dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 38 bin 968 TL cezai işlem uygulandı.

Haberin Devamı

Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin sürücüyü takibi ve sürücünün trafik polisinin üzerine hamle yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Trafik#Ceza

BAKMADAN GEÇME!