Polisin motosikletliye verdiği nasihat duygulandırmıştı... Başarı belgesi verildi

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Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde, 21 Temmuz'da, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Gökhan Alper Yıldırım, Muhammet Fatih Ukte'yi (27) motosikletiyle aşırı hızlı gittiği ve trafik kurallarını ihlal ettiği için takip etti. Polis memuru Yıldırım, Ukte'yi, Karayolları Kavşağı'nda durdurdu. Motosiklet sürücüsü Ukte'ye "Ölürsen annene, babana biz ne diyeceğiz yavrum" diyerek uyarıda bulunan Yıldırım'ın bu nasihati polis kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaşım yapmasının ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Yıldırım’a, örnek davranışı için başarı belgesi verdi. Vali Dağlı, Samsun’da güzel bir anekdot yaşandığını belirtti.

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'MAAŞLA DA ÖDÜLLENDİRECEĞİZ'

Vali Dağlı, “Muhammet motosikletiyle gelirken polis memurumuz onu babacan tavrıyla hem uyardı hem ağabeylik yaptı, hem de ona yol gösterdi. Ona küçük de olsa güzel bir hayat dersi verdi. Bu manada çok güzel bir yansıması oldu. Ben kendisine bu davranışı için teşekkür ediyorum. Aslında tüm polislerimiz böyle. Polis memurumuz güzel bir çalışmaya imza attı.

Sayın bakanımız tebriklerini gönderdi. Biz de polis memurumuzu ilk andan itibaren takip ettik. Kendisini biz de takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca bir maaşla da ödüllendireceğiz. Bunu çoktan hakettiğini düşünüyoruz. Muhammet de bundan sonraki hayatında daha dikkatli olacak. Motosiklete binmek de ayrı bir zevk ancak önce hayatımızı düşüneceğiz. Kendisine çok güzel bir hayat dersi oldu. Polis memurumuz bundan sonra da güzel davranışlarıyla vatandaşlarımıza yol göstermeye ve onlara trafik içinde eğitim devam edecek” dedi.