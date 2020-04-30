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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Polisin 'maske' denetiminde, 1 saatte 23 sürücüye ceza

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Polisin 'maske' denetiminde, 1 saatte 23 sürücüye ceza
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti. Polis, 1 saatlik denetimde 'Evde unuttum', 'Maske kalmadı', '5 dakika çıkıp eve gideceğim' bahaneleriyle maske takmayan 23 sürücüye 'Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer liralık para cezası kesti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında denetim yaptı. Ekipler, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti. 1 saat içinde 278 araç denetlendi. 'Evde unuttum', 'Maske kalmadı', '5 dakika çıkıp eve gideceğim' bahaneleriyle maske takmayan 23 sürücüye 'Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer liralık para cezası kesildi.

Sürücü Mehmet Duymaz, "Alınan bir tedbir varsa herkes uymakla mükellef. Polisimiz, bu tür denetimleri çok sık aralıklarla yapılmalıdır" dedi.

Bazı sürücüler ise ceza yedikten sonra yaklaşık 40 metre uzaklıktaki eczaneye maske almaya gitti.

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