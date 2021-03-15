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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Otomobilinde uyuşturucu çıktı

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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Otomobilinde uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin terk ettiği otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Yaya olarak kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gece geç saatlerde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği içerisinde 2 kişi bulunan 01 EM 276 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Otomobil, Yeni Mahalle'de terk edilmiş bulundu. Yakıtı bittiği için terk edildiği anlaşılan otomobilde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi, Yaya olarak kaçan D.Y. ve B.Y. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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