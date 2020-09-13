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Hürriyet
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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Polisi şaşırtan manzara! 'Yaptığınıza bakın'

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İstanbul Sultangazi'de lokanta açılışında bedava döner dağıtılınca sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru iş yeri sahibine “Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın” diye tepki gösterdi.

50. Yıl Mahallesi'nde Suriyeli uyruklu bir kişi, lokanta açılışı yaptı. Açılışa özel bedava döner dağıtımında bulundu. Bedava dönere en çok çocuklar ilgi gösterdi. Zaman zaman yoğun kalabalık oluştu.

Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayılarak açılış yapıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize Yunus polisi, olay yerine gitti. İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bedava döner almak isteyen çoğu kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Polisi şaşırtan manzara Yaptığınıza bakın

Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru iş yeri sahibine “Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın” dedi. İçeride bulunanları dışarı çıkaran ekipler, iş yeri sahibini kurallara uyması yönünde uyardı. Ekipler, maskesi bulunmayanlara da maske dağıttı.

Polisi şaşırtan manzara Yaptığınıza bakın

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