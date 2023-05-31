Polisevine saldırı davası: ‘İkisi de makyajlıydı şüphelenmedim’

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Polisevine, geçen yıl 26 Eylül gecesi PKK’lı kadın teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1’ini vurarak yaraladı. 1’i yaralı 2 terörist, sırt çantalarındaki bombalarla kendilerini patlattı. Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı.



HÂKİM KARŞISINDALAR



Kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesindeki arazinin yakınında bekçilik yapan tutuklu Sait Demir, teröristleri ilçeden kent merkezine aracıyla götüren Abdulgalip Gök, Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış ve Ahmet Erdoğan ile tutuksuz Fatih S. ve firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo’nun Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Gök, “Bu iki kadını yolda kalmış şahıslar gibi düşündüm, sırt çantaları vardı, giyim kuşamları düzgündü, hatta makyajları da vardı. Hiç şüphelenmedim” dedi. Mahkeme, bölgede keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.