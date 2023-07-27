Polisevi saldırısında istenen ceza belli oldu! Bekçinin sözleri mahkemeye damga vurdu

Haberin Devamı

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine, geçen yıl 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı kadın teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesindeki arazinin yakınında bekçilik yapan tutuklu sanık Sait Demir, teröristleri ilçeden kent merkezine aracıyla götüren Abdulgalip Gök, olayla bağlantıları saptanan Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış ve Ahmet Erdoğan ile tutuksuz Fatih S. ve firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo hakkında hazırlanan 66 sayfalık iddianame, Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Haberin Devamı

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo ile Sait Demir ve Abdulgalip Gök hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs', 'kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs' ve 'mala ve kamu malına zarar verme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberin Devamı

Diğer sanıklar için de 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' maddeleri hariç aynı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulgalip Gök, Sait Demir, Mazlum Dolaşır, Ahmet Erdoğan, Kahraman Bağış, Mazlum Karaboğa katıldı. Diğer tutuklu sanık Zeki Önen ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Suçtan zarar gören müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Haberin Devamı

'VATANINA MİLLETİNE BAĞLI BİR İNSANIM'

İddianamede, teröristleri aracıyla Tarsus'tan kent merkezine getirmekler suçlanan tutuklu sanık ziraat mühendisi Abdulgalip Gök savunmasında, "Sabıka kaydım yoktur. Vatanına milletine bağlı bir insanım. 1 ay sonra düğünüm vardı, tüm hazırlıklarımı yapmıştım, böyle bir saldırı planlayacak bir kişinin kendi aracı ile Mersin'e getirmesi veya hayatını bu şekilde düzenlemesi, hayatın olağan akışına aykırıdır. 10 aydır tutukluyum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol ile serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

GÖZÜMÜN BİRİ GÖRMÜYOR AZ DUYUYORUM PARAMOTORU O YÜZDEN GÖRMEDİM

Haberin Devamı

İddianamede, kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'ndeki arazinin yakınında bekçilik yaptığına yer verilen Sait Demir ise savunmasında, "Ben suç işlemedim, ben iyilik yaptım. Bu kadınların terörist olduğundan şüphelenmem mümkün değildir. Abdulgalip'e ben söyledim, bu kadınları yol üstüne bırak diye. Benim sol gözüm ilkokula gittiğimden beridir hiç görmüyor. Sağ gözümde de görme bozukluğu var. Hava karardığında ben önümü dahi göremem, bu durum rahatsızlığımdan ötürüdür. Bu sebeple de paramotor gelmiş ise de ben görmedim, duymadım, benim kulaklarım çok fazla duymaz ancak bu hususta hiç doktora gitmedim. Tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, dosyada eksikliklerin giderilmesi için tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.