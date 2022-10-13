Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Polise uzun süre dil döktü: Hiç ehliyet alamadım, 4 defa dosya yaktım

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Ehliyetsiz Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 09:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasına girmemek için geri manevra yaptığı sırada kıskıvrak yakalanan ehliyetsiz sürücü Ahmet İ.'ye (46) toplam 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerine ceza yazmaması için uzun süre dil döken Ahmet İ. ehliyet alamadığını belirterek “Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım” dedi.

Haberin Devamı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken 16 ZV 506 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaptığını fark eden ekipler harekete geçti.

Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan sürücü Ahmet İ.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Uygulama noktasından ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını belirten Ahmet İ. kendisine ceza yazan polis memuruna "Yapma gözünü seveyim komiserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım. Yalan da söylemem yani" dedi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Ehliyetsiz Sürücü

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC