Polise ateş açan şüpheliler: Birbirimizden hazzetmeyiz

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Polislerin de karşılık vermesi üzerine iki şüpheli motosikletle kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan kişilerin Salih Özmen ve Seyithan Karataş olduklarını tespit etti. Toplamda 7 suç kaydı bulunan Salih Özmen geçen günlerde Kadıköy’de yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Salih Özmen, “Seyithan Karataş’la 4 yıldır görüşmüyorum. O gece ben orada yoktum” diyerek kendisini savundu.

Polis ekipleri 31 suç kaydı bulunan Seyithan Karataş’ı ise arkadaşının Şile’deki evinde gözaltına aldı. Seyithan Karataş da tutuklandı.

‘OLAYA KARIŞMADIM’

Seyithan Karataş ifadesinde, “Karakola gidene kadar olayın ne olduğunu bilmiyordum. Tüfekle güvercinlere gelen atmacalara ateş ettiğimiz için polis geldiğini zannettik. Salih Özmen’i çok uzun süredir tanırım. 3-4 yıldır aramızın kötü olması, birbirimizden hazzetmememiz nedeniyle görüşmeyiz. Bu yüzden bana iftira atmış olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir olaya karışmadım” diye konuştu.