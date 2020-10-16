Polis, yola dökülen meyveleri çiftçiyle birlikte topladı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinden aldığı mürdüm eriği kasalarını toptancı haline götüren bir çiftçi, kamyonetiyle İller Bankası Köprülü Kavşağı’na çıktığı sırada kasalar araçtan düştü. Kilolarca mürdüm eriği yola saçılırken, yoğun trafik akışı devam etti. Bölgede görevli bir trafik polisi, meyveleri toplamaya çalışan çiftçiye yardım etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuru, meyveleri tek tek elleriyle kasalara koydu.



Polisin çiftçiye bu yardımı, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Polisin görüntüsü, büyük takdir topladı.