Şanlıurfa Topçu Meydanı'ndaki, at üstündeki Atatürk heykeline çıkıp ulu önderin kafasının üzerinde bacak bacak üstüne atarak poz veren M.E. polis ekiplerince yakalandı. Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepkilere neden olan 13 yaşındaki Suriyeli M.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şanlıurfa Valiliği, provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirterek, konunun hassasiyetle ve yakından takip edildiğini duyuruldu.