Polis şehit eden saldırgan cezaevinde öldü

Sanık Serdar Baltalı, kendisini durdurmak isteyen Polis Memuru Erkan Gökteke’yi silahla ateş ederek şehit etmiş, Polis Memuru Yunus Nacar’ı da 6 el ateş ederek yaralamıştı. Olay yerinden kaçan Kadir Aktar, daha sonra buluştuğu Serdar Baltalı’yı da saklaması için Reis Begeç ve Oğuzhan I.’yı yardıma çağırmıştı. 4 şüpheli aynı takside yakalanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, olay sırasında yaşları 18’den küçük olan Kadir Aktar, Oğuzhan I. ve Reis Begeç’in “kasten öldürmeye yardım etme” ve “kasten öldürmeye teşebbüse yardım” suçlarından 15’er yıla kadar hapsini istemişti.

BEŞ GÜN ÖNCE TAHLİYE

Serdar Baltalı’nın ise “kamu görevlisini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme” suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

Davanın 16 Şubat’taki duruşmasında, sanık Kadir Aktar’ın tahliyesine hükmedilmişti. Ancak başka suçtan tutuklu bulunan Kadir Aktar cezaevinden tahliye edilmemişti. Aktar dün tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’ndeki koğuşunda asılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, intihar sonucu öldüğünü tespit etti.

Şehit polis Erkan Gökteke, hain saldırıdan 4 gün önce 2 yaşına giren oğlunun doğum gününü kutlamıştı.