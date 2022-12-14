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Polis merkezi yakınında şüpheli valiz paniği

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#Adıyaman#Şüpheli Valiz#Fünye
Polis merkezi yakınında şüpheli valiz paniği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 10:35

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında fark edilen şüpheli valiz, korku ve paniğe neden oldu. Valiz, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında kaldırım üzerinde bir valizin durumundan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alarak durumu bomba imha ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yoğun trafiğin bulunduğu Atatürk Bulvarını ise trafiğe kapatarak araç ve yaya geçişlerine izin vermedi.

VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI

Şüpheli valizden kaynaklı panikle birlikte polis ekipleri bir saldırıya karşı ise İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçe girişini ekip araçlarıyla kapattı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri giydikleri özel kıyafetler sonrasında valize fünye yerleştirdi. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizden erkek kıyafetleri çıktı.

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Kıyafetlerin çıkmasıyla olay yerinde bulunan herkes rahat bir nefes aldı. Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, olayla ilgili bilgiler alarak çevrede bulunan esnaflarla da sohbet etti.

Polis ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Valizi, sabahın erken saatlerinde ellerinde çok sayıda eşya bulunan bir kişinin getirdiği, şahsın elindeki eşyaları aracına koyduktan sonra valizi ise kaldırımda unutup aracıyla olay yerinde ayrılma anları kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Şüpheli Valiz#Fünye

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